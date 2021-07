Gran Bretagna: cancellato X Factor

Dopo 17 anni anni si chiude in Gran Bretagna il talent televisivo X Factor che ha rivelato tra gli altri, Little Mix e One Direction. Dello show creato nel 2004 da Simon Cowell si sono tenute quindici edizioni ed era in stand by dal 2018. Pare che X Factor verrà sostituito da un nuovo spettacolo il cui format, sempre a cura di Cowell. Il titolo della nuova trasmissione, un quiz musicale, sarà Walk the Line.

A proposito di questa cancellazione il quotidiano britannico The Sun ha riportato il pensiero di una sua fonte che ha dichiarato: "A livello globale è ancora un fenomeno e raccoglie milioni ogni anno. Nel Regno Unito, però, non c’è dubbio che sia diventato un po’ stantio". Aggiungendo inoltre che Cowell potrebbe sempre ripensarci e rilanciarlo in futuro.

Se in Gran Bretagna le fortune di X Factor sono giunte al termine, in Italia ci si prepara per la nuova edizione che prenderà il via il prossimo 16 settembre. La novità della nuova stagione risiede nella conduzione dello show che per la prima volta sarà affidata a Ludovico Tersigni in sostituzione dello storico Alessandro Cattelan. Tutti confermati i quattro giudici dello scorso anno: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Una rinfrescata (e grossa) verrà data anche al regolamento dove è stata abolita la divisione in squadre per età, sesso, gruppi e solisti.