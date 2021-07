Pink Floyd, pubblicata la prima demo di "Marooned". ASCOLTA.

In occasione di quello che sarebbe stato il compleanno del leggendario Richard Wright, i Pink Floyd hanno pubblicato per la prima volta la demo originale di "Marooned". Questa jam recuperata è stata registrata durante il primo giorno di prove che portarono alla nascita del capolavoro che valse alla band il Grammy come miglior prezzo strumentale nel 1995. Il brano, incompleto, portava il titolo provvisorio di "Cosmic 13". "Marooned" venne pubblicata nel 1994 all'interno dell'album "The Division Bell" e nel 2014 fu realizzato il videoclip ufficiale con immagini originali ripresi all'interno della Stazione Spaziale Internazionale e tra le rovine della città di Pripyat, evacuata improvvisamente il 27 aprile 1986 dopo il disastro di Chernobyl.

David Gilmour ha così descritto la pubblicazione di questa rara jam session: "Mi manca Rick nel giorno del suo compleanno. Ecco come nacque 'Marooned2 dalle nostre sessioni con i Pink Floyd del gennaio 1993. Originariamente si chiamava Cosmic 13. Eravamo solo io, Rick, Nick e Guy che suonavamo direttamente su registratore digitale stereo a cassette (stereo digital audio tape machine) al Britannia Row. Per me fu un momento magico".