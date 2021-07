Billie Eilish: il nuovo album deve ancora uscire, ma è già da record

Il tanto atteso secondo album in studio di Billie Eilish uscirà il 30 luglio, questa notte, ma "Happier Than Ever" ha già battuto il suo primo record. Apple Music ha annunciato che l'album è il disco più pre-aggiunto nella storia della piattaforma con oltre 1.028.000 pre-add. Insomma, i suoi fan sono così impazienti: vogliono ascoltarlo proprio nell'istante esatto in cui verrà pubblicato. Billie aveva già detenuto questo record con il suo album di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", poi era arrivato The Weeknd con "After Hours" a sottrarglielo.

L’album disponibile in vari formati e in pre-order, è stato anticipato dai singoli estratti nel corso dell’anno. “Your Power”, che ha registrato oltre 91 milioni di views e 150 milioni di stream su Spotify, debuttando nella top10 della classifica americana Billboard Hot 100, “Lost Cause” e “NDA”. La giovane artista seguita da oltre 79,5 milioni di persone su Instagram, ha interamente scritto e prodotto l’album insieme al fratello Finneas a Los Angeles. Tra le 16 tracce di “Happier than Ever” saranno presenti anche i singoli ascoltati nel corso del 2020: “Therefore I Am”, Disco d’Oro in Italia, e “My future”.