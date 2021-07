Dua Lipa ed Elton John criticano DaBaby per le frasi su gay e Aids

DaBaby, il rapper con cui Dua Lipa ha collaborato in una versione remix della sua “Levitating”, è al centro di forti polemiche dopo alcune sue frasi contro la comunità LGBTQIA+ durante il suo set al Rolling Loud Miami dello scorso fine settimana. Queste le gravi dichiarazioni del rapper sul palco: “Se non ti sei presentato oggi con l’HIV, l’AIDS, o una di quelle malattie mortali a trasmissione sessuale, che ti faranno morire in due o tre settimane, allora alza l’accendino del tuo cellulare… se non state s********o un c****o nel parcheggio, accendete le luci del cellulare”.

Dua Lipa, dopo aver unfollowato il collega su Instagram , ha pubblicato questo messaggio nelle sue stories: “Sono sorpresa e inorridita dai commenti di DaBaby. Davvero, non riconosco la persona con cui ho lavorato. So che i miei fan sanno dove sta il mio cuore e che sto al 100% con la comunità LGBTQ. Dobbiamo unirci per combattere lo stigma e l’ignoranza intorno all’HIV/AIDS.”

DaBaby ha però rincarato la dose pubblicando un nuovo messaggio su Instagram: “Quello che faccio in un live show è per il live show. Indipendentemente da quello di cui voi figli di p*****a state parlando e da come Internet ha distorto le mie fo**ute parole. Io e tutti i miei fan allo show, quelli gay e quelli etero, ci siamo divertiti un sacco” Salvo poi fare marcia indietro: “Tutti voi avete il diritto di essere sconvolti, quello che ho detto è stato insensibile, anche se non avevo intenzione di offendere nessuno. Quindi porgo le mie scuse”.

Sulla questione è intervenuto anche Elton John. "Siamo scioccati dalla disinformazione sull’Hiv e dalle frasi omofobiche che si sono sentite a un recente concerto di DaBaby. Non fanno che peggiorare lo stigma e la discriminazione, esattamente l’opposto di quel che abbiamo bisogno per combattere l’epidemia di Aids". Il messaggio è stato diffuso anche a nome della Elton John Aids Foundation.