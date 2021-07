Siae, diretta con RIPARTIAMO in un Facebook Live oggi alle 15

Dopo avere partecipato al recente webinar sul tema organizzato e diffuso in broadcast il 6 luglio scorso, oggi alle 15 Matteo Fedeli (Direttore Musica SIAE) e Nicola Migliardi (Direttore Ripartizione, Liquidazione e Online SIAE) saranno presenti in un Facebook Live per tornare a parlare di ripartizione e rispondere in diretta a tutte le domande degli iscritti musica sul tema.