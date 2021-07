"Tracce di Shomano", il festival in Valle Camonica si apre l'1 agosto

Nei mesi di agosto e settembre torna in Valle Camonica una delle rassegne culturali più consolidate e longeve del territorio: il festival della canzone d’autore del CCTC - Centro Culturale Teatro Camuno di Nini Giacomelli e Bibi Bertelli, che giunge alla sua 19^ edizione, forte della storica collaborazione con il Club Tenco e l’associazione italo-catalana Cose di Amilcare.

Nini Giacomelli, responsabile artistitica del Festival:

"La 19^ edizione dello Shomano è un’edizione ancora frenata dalla pandemia, ma che lascia aprire uno spiraglio di luce abbagliante in fondo al tunnel, una luce che ha la forza del volo sciamanico dei pensieri. Il nostro Festival è da sempre dialogo. Cantare i grandi cantautori, in un fil rouge di note e alfabeti vecchi e nuovi come in una liturgia, ne favorisce la conoscenza più intima. Fa calare la loro poiesi nel nostro quotidiano.

Fare rete con il territorio e con il mondo apre orizzonti, fa sì che le montagne attorno a noi non siano barriera, ma respiro. E così la Valle dei Segni, declinati e riletti, diventa sorgente inestinguibile di linguaggi e suoni, resilienti o innovativi, e si rigenera ogni volta nell’arte dell’incontro".

Il festival inaugura domenica 1 agosto alle 21.00 in Piazza San Giovanni a Edolo con il cantautore livornese Bobo Rondelli, accompagnato al pianoforte da Claudio Laucci, per una data del suo "A cuore libero in tour".



Seguirà giovedì 5 agosto alle 21.00 in Piazza Fontana a Paspardo il concerto di Ginevra Di Marco, con Andrea Salvadori e Francesco Magnelli, alle prese con "Quello che conta. Ginevra canta Luigi Tenco".



Il giorno successivo – venerdì 6 agosto alle 21.00 – ancora una volta a Edolo, ma in Piazza Martiri della Libertà, i fratelli Matteo e Cristiano Callegari proporranno lo spettacolo "Pezzi da 90 della canzone d’autore", in un format originale fra narrazione/storytelling e musica per raccontare di canzone in canzone (con Dalla, De Gregori, Guccini, Conte & co.) un pezzo della nostra storia.



Giovedì 12 agosto alle 21.00 al Parco Comunale Damioli di Pisogne sarà la volta di Erica Mou in concerto con la polistrumentista Flavia Massimo in "Punti di fuga".



Domenica 22 agosto alle 21.00 la cantautrice Flo insieme ai musicisti Cristiano Califano e Michele Maione porterà sul palco di Piazza Generale Ronchi a Breno "Brave ragazze", recuperando canzoni e storie di cantautrici.



Martedì 7 settembre alle 21.00 al Parco delle Terme di Boario sarà di scena Alice con il suo spettacolo "Alice canta Battiato", accompagnata dal pianoforte di Carlo Guaitoli. (unico evento a pagamento del festival: biglietto 10 € - Per prenotazioni contattare il Gruppo Zani via Whatsapp al 3892866225).



Giovedì 9 settembre alle 21.00 il festival raggiungerà lo Spazio Feste della Pineta di Cevo, in Valsaviore, per un concerto del cantautore Alessio Lega che con Guido Baldoni e Rocco Marchi proporrà lo spettacolo "Per resistere, per esistere", con brani di Ivan della Mea (e non solo).

Sabato 25 settembre alle 21.00 nel cortile del Büs del Gess a Breno) sarà il cantautore Peppe Voltarelli a proporre brani di Léo Ferré, Domenico Modugno, Joan Manuel Serrat, Jacques Brel e tanti altri.



Il giorno successivo – domenica 26 settembre alle 17 al Cinema Garden di Darfo Boario Terme – Peppe Voltarelli sarà nuovamente sul palco dello Shomano per interpretare le canzoni di Lucio Dalla.