Lana Del Rey, una nuova canzone con i Bleachers: ascolta "Secret life"

I Bleachers sono il progetto di Jack Antonoff, cantante, compositore e produttore, che pubblica il 30 luglio l'album "Take the Sadness Out of Saturday Night".

Antonoff è un frequente collaboratore di Lana Del Rey, con la quale ha lavorato agli ultimi due album "Chemtrails Over the Country Club" e "Norman Fucking Rockwell!" oltre ad averla accompagnata nell'audiobokk delle sue letture poetiche "Violet Bent Backwards Over the Grass".

Ascolta "Secret life":