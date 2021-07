Soft Machine, rinviato al 2022 il concerto italiano

Barley Arts comunica che il concerto dei pionieri dell’avant/jazz-rock inglese Soft Machine originariamente previsto il 2020 e poi rinviato a giovedì 28 ottobre 2021 è nuovamente riprogrammato per giovedì 27 ottobre 2022, sempre allo Spazio Teatro 89 di Milano. I biglietti già emessi per il 2020 e 2021 saranno validi per accedere al concerto riprogrammato e le vendite sono aperte sui circuiti di biglietteria ufficiali Ticketone e Vivaticket.



La formazione attuale comprende i tre quarti di quella che nel 1975 registrò "Softs", a cui si aggiungono il sassofonista Theo Travis (Robert Fripp, David Gilmour, Gong).

La band eseguirà sia materiale d’epoca (composizioni di Hugh Hopper, Mike Ratledge e Karl Jenkins) sia i lavori contemporanei, compreso il più recente "Hidden Details" (2018) uscito esattamente cinquant’anni dopo il debutto "The Soft Machine" (1968).