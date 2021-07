Fedez denunciato da un'associazione per "vilipendio delle forze armate e istigazione a delinquere"

ADN Kronos informa che la ONLUS (pochissimo nota) "Associazione pro territorio e cittadini" ha presentato alla Procura di Milano una denuncia contro Fedez.

La ragione, si legge nell’atto, firmato per conto dell'Associazione da Roberto Colasanti, colonnello dei Carabinieri in congedo, è “vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone 'Tu come li chiami' contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana” nonché, si legge ancora “istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi diversi sulla rete internet" il testo della stessa canzone "che invita pubblicamente i suoi ascoltatori a vilipendere le forze armate della repubblica italiana (carabinieri e militari) chiamandoli infami e definendoli figli di cani”.

Il testo "incriminato" è quello che inizia così:

I politici italiani

Io li chiamo infami

Tutti quei figli di cani

Tu come li chiami

Carabinieri e militari

Io li chiamo infami

Tutti quei figli di cani

Tu come li chiami

I politici italiani

Io li chiamo infami

Tutti quei figli di cani

Tu come li chiami

Io li chiamo infami

Ma comunque li chiami

Loro saranno sempre e solo degli infami.



La denuncia, conclude la nota d'agenzia, è supportata dalla relazione tecnica della 'Legal technology solutions srl' che su incarico dell'Associazione "ha proceduto all’acquisizione con metodologia forense delle pagine web di cui viene chiesto l’oscuramento, in cui è presente il testo della canzone".

Una premessa seguita da alcune considerazioni.

La premessa: non condividiamo, com'è ovvio, il contenuto del testo del brano - però questo non è il punto.



Però la canzone, che è inclusa nel mixtape "BCPT", risale all'ormai lontanissimo 2010, e fa un po' specie che quelli della "Associazione pro territorio e cittadini" ne abbiano preso contezza solo ora. E - cosa della quale evidentemente i consulenti legali della ONLUS sono totalmente all'oscuro - la diffusione attraverso le pagine web del testo della canzone non è minimamente riferibile a Fedez; i siti che pubblicano testi di canzoni lo fanno in maniera del tutto autonoma rispetto agli autori e agli editori delle canzoni medesime, e anzi quasi sempre senza essere autorizzati.



Sicché l'iniziativa della ONLUS appare velleitaria e poco documentata, rivelandosi (al di là, ripeto, della condivisione sull'inopportunità del contenuto del testo) per quel che è: un tentativo di ottenere una qualsiasi forma di visibilità ai danni di un personaggio pubblico molto in vista.

Restiamo in attesa della reazione di Fedez, che probabilmente non mancherà di arrivare...