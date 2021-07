Diane Warren, in uscita il suo primo album da cantante

Prima o poi doveva succedere, che anche lei cedesse. Diane Warren, la più premiata autrice di canzoni americana, sta per pubblicare un album cantato da lei.



Noi la conosciamo di nome soprattutto per via di "Io sì", la canzone cantata da Laura Pausini innomination agli Oscar di quest'anno; ma Diane Warren è un colosso (12 nomination agli Oscar, trenta Pop Music Awards dell'ASCAP, due Golden Globe, un Grammy, e una serie di Numeri Uno nella classifica di "Billboard" ("Because you loved me" di Celine Dion, 1969; "Blame it on the rain" dei Milli Vanilli, 1989; "Have you ever" di Brandy, 1998; "I don't want to miss a thing" degli Aerosmith, 1998; "Look away" dei Chicago, 1988; "Love will lead you back" di Taylor Dayne, 1989; "Nothing's gonna stop us now" degli Starship, 1987; "Un-break my heart" di Toni Braxton, 1996; "When I see you smile" dei Bad English, 1989).



Dopo tre decenni di successi conto terzi, Diane Warren ci mette la voce in "The Cave Sessions Vol. 1", che uscirà il 27 agosto. Inevitabilmente all'album partecipa una lunga lista di ospiti: Carlos Santana, Celine Dion, G-Eazy, Ty Dolla $ign, Maren Morris, Luis Fonsi, Darius Rucker, John Legend, Leona Lewis, Lauren Jauregui, Rita Ora, Batiste, Pentatonix, Sofia Reyes, Reik, James Arthur, Jimmie Allen, LP, Paloma Faith e James Morrison.

Qualche settimana fa è stato pubblicato il video del primo singolo dell'album, “She’s Fire”, featuring Santana e G-Eazy.