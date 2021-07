Non solo Dee Gees. Bruce e la cover di "Stayin' alive" dei Bee Gees

Dave Grohl, lo ha dimostrato in numerose occasioni, può fare letteralmente ciò che vuole quando si tratta di provare a cogliere di sorpresa i fans dei Foo Fighters e padroneggia pop e rock con assoluta maestria, oltre che con un senso dell'umorismo impareggiabile.

Anni fa "utilizzò" i Queen e la loro "Body language" creando il video "Hot buns" per promuovere un imminente tour. Solo pochi mesi fa, poi, i Queen sono tornati nel suo radar quando i Foos hanno resuscitato "Somebody to love" con la loro cover. Ma è proprio di questi giorni la loro full immersion nel mondo dei Bee Gees, reincarnatisi nella band di Grohl con il nome di Dee Gees, lo pseudonimo con il quale hanno realizzato "Hail satin", del quale mostriamo qui i contenuti in video e audio. Ma tra i quattro pezzi scelti, manca proprio il brano probabilmente più iconico dei Bee Gees...

Ed allora, per chi non avesse mai avuto il piacere, eccolo proposto da colui che è a sua volta un'icona del rock. Bruce Springsteen e la E Street band hanno perfezionato la loro versione di "Stayin' alive" fino a renderla un classico, con quel suo attacco acustico e confessionale, l'arrangiamento per orchestra e un crescendo irresistibile: