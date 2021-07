New York, concerto di stelle il 21 agosto. Tutti i nomi

E' stato battezzato "NYC’s Homecoming Concert" l'evento organizzato per celebrare la "riapertura" della città che vedrà la partecipazione di Bruce Springsteen, Paul Simon, The Killers, Patti Smith, Journey, Elvis Costello, Andrea Bocelli, Carlos Santana, LL Cool J, Earth Wind & Fire, Jennifer Hudson, Polo G e la New York Philharmonic.

“The Homecoming Concert” è stato organizzato e prodotto da Clive Davis con Live Nation; si terrà nel prato centrale di Central Park, nel quale è attesa la partecipazione di almeno 60.000 persone - saranno ammessi solo i vaccinati.

Il concerto sarà gratuito, e sarà, dice Bill De Blasio, uno dei più grandi concerti mai ospitati dal Central Park.

Qui la graduatoria dei concerti più affollati tenuti finora al Central Park di New York:

1. Luglio 1986, New York Philharmonic, 800,000 persone

2. Agosto 1997, Garth Brooks, 750,000 persone

3. Aprile 1990 (Earth Day), Daryl Hall and John Oates, Edie Brickell, e The B – 52s, 750,000 persone

4. Settembre 1981, Simon & Garfunkel, 500,000 persone

5. Luglio 1983, Diana Ross, 450,000 persone

6. Settembre 1980, Elton John, 400,000 persone

7. Luglio 1979, James Taylor, 250,000 persone

8. Giugno 1980, Luciano Pavarotti, 200,000 persone

9. Giugno 1967, Barbra Streisand, 135,000 persone

10. Agosto 1973, New York Philharmonic, 110,000 persone

Qui l'elenco completo dei nomi finora confermati per il concerto del 21 agosto: