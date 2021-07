Guido Elmi e le canzoni che scrisse con Vasco Rossi

Per qualche anno, la collaborazione tra Guido Elmi e Vasco Rossi fu limitata solamente alla produzione dei dischi del rocker di Zocca: il nome del produttore comparve per la prima volta tra quelli degli autori delle canzoni di un album di Vasco Rossi nel 1987. L'album in questione era "C'è chi dice no" e Elmi firmava due degli otto pezzi contenuti nel disco: "Vivere una favola" (la canzone che apriva il disco, scritta insieme a Vasco e Massimo Riva) e "Brava Giulia" (scritta con Vasco, Tullio Ferro e Rudy Trevisi).

Elmi ricominciò a scrivere con Vasco Rossi nel 1993, quando i due tornarono a collaborare dopo essersi allontanati per qualche anno: per "Gli spari sopra", primo album della "reunion" tra il produttore e Rossi, Elmi firmò "Ci credi", "L'uomo che hai di fronte" e "Occhi blu". E in quasi tutti gli album in studio pubblicati da Vasco dal 1993 fino a "Sono innocente" del 2014 sarebbero comparse canzoni che portavano la firma di Elmi.

Per ricordare Guido Elmi, scomparso il 31 luglio 2017 all'età di 68 anni, a seguire abbiamo raccolto alcune delle canzoni di Vasco scritte insieme a Elmi. Alle quali bisogna aggiungere: "Mi si escludeva", "Nessun pericolo... per te", "Io ti accontento", "Perché non piangi per me", "Quel vestito semplice", "Hai mai", "Dimenticarsi", "Dimmelo te", "Cosa importa a me", "Qui si fa la storia" e "Sei pazza di me".

"Brava Giulia"

"Siamo soli"

"Standing ovation"

"Stupido hotel"

"Come stai"

"Gioca con me"

"Vivere non è facile"

"Vivere o niente"

"Cosa vuoi da me"