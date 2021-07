Quella volta che i Beatles comprarono un'isola della Grecia

Nel luglio del 1967 i Beatles, che su suggerimento di John Lennon avevano deciso di comprare un'isola, si recarono in Grecia per scegliere la più adatta.

L'idea, spiega Derek Taylor nel suo libro "It was twenty years ago today", era che andassero a viverci tutti insieme, con le loro famiglie: i quattro Beatles e Brian avrebbero avuto a disposizione un'ampia cupola di vetro e acciaio da adibire ad area creativa comune, e che quella serebbe stata collegata a quattro residenze (unaper ogni Beatle).

Su altri appezzamenti di terreno si sarebbero costruite abitazioni per i collaboratori del gruppo (Nei Aspinall, Mal Evans, Terry Doran e lo stesso Taylor, naturalmente anche loro con le loro famiglie.

I Beatles (tranne Ringo) salirono a bordo di uno yacht, il MV Arvi, e navigarono al largo della costa, cercando l'isola perfetta.

George Harrison:

"Fu una crociera bellissima. John e io eravamo costantemente fatti di acido, e suonavamo l'ukulele a prua, con la costa greca sulla nostra destra. Cantammo 'Hare Krishna' per ore e ore. Alla fine ci fermammo su una piccola spiaggia nei pressi di un villaggio, ma subito dopo si mise a piovere fortissimo, con lampi e tuoni. Ci riparammo nella capanna di un pescatore, chiedendo di poter essere ospitati finché il temporale fosse finito".

I Beatles finirono davvero con il comprare un'isola, passata alla storia, nel ricordo dei protagonisti, con il nome di Leslo (ma si trattava probabilmente di Agia Triada), non senza qualche difficoltà burocratica causata dalle restrizioni per il cambio applicate dal governo ellenico. Alistair Taylor riuscì effettivamente a portare avanti il progetto, cambiando in dracme l'equivalente di 90.000 sterline dell'epoca; ma a quel punto i Beatles avevano cambiato idea, rinunciando all'acquisto, e la somma fu di nuovo convertita, generando, a causa delle variazioni nel cambio, un profitto di 11.400 sterline.

Harrison: