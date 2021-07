Kanye West, "Donda" uscirà il 6 agosto (forse...)

L'album che Kanye West ha fatto ascoltare in pubblico qualche giorno fa nello stadio di Atlanta, e che sarebbe dovuto uscire venerdì 23 luglio ma così non è stato, è ora annunciato in pubblicazione il prossimo 6 agosto, secondo quanto ha fatto sapere un portavoce del rapper.

L'album vede la partecipazione di JAY-Z, Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby, Lil Durk e altri.

"Donda" è il primo album di Kanye West dal 2019, quando uscì "Jesus is King".

Resta da vedere se farà la fine dell'annunciato, e poi mai pubblicato, "Yandhi".