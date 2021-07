Avete mai visto l'ultimo film con Franco Battiato?

La regista e attrice Giada Colagrande ha girato nel 2015 "Padre", un film che vede la partecipazione del marito (Willem Dafoe), Marina Abramovic e Franco Battiato.

La trama: Giulia ha appena perso suo padre, il grande compositore Giulio Fontana. Attraverso la musica, lui la contatta dall'aldilà e la accompagna in un'iniziazione al mondo invisibile.

Ecco cosa ha detto a "Panorama" la regista:



"In questo film ho messo molto di me stessa, ho addirittua sognato la sceneggiatura. E mio padre aveva il volto di Battiato. L'ho chiamato e lui mi ha detto: 'Ma questo è un sogno bellissimo', spronandomi a dar vita a questo film dove lui compare in veste di fantasma. Franco ha rappresentato la più forte influenza nelmio percorso di ricerca, prima ancora di conoscerlo. E quando Enrico Ghezzi me lo ha presentato, è stata una folgorazione, è diventato il mio Maestro. E' lui che mi ha iniziata al sincretismo, alla meditazione e al buddismo".