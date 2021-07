Nasce la Gibson Records: il primo album è di Slash

Gibson, il brand di strumenti musicali americano, ha annunciato il lancio di Gibson Records, con sede a Music City, Nashville, Tennessee — congiuntamente ad una partnership discografica strategica con BMG.

Cesar Gueikian, Brand President di Gibson Brands: “Lanciare una label che sia al servizio dei nostri artisti è l’evoluzione naturale dei nostri 127 anni di storia. Gibson Records lavorerà con gli artisti Gibson per catturare, registrare e promuovere la loro musica nell’ambito di una partnership artistica e amichevole. Gibson Records vedrà tutta Gibson focalizzata sulla nostra cultura incentrata sugli artisti, coinvolta e connessa alla musica. Siamo felicissimi di lanciare Gibson Records, di annunciare che Slash è il primo artista ad avere firmato con noi, e di avere intrapreso una partnership discografica con BMG”.

Il primo album della nuova etichetta sarà firmato da Slash con Myles Kennedy and The Conspirators.

Slash:



“È un onore essere il primo artista ad essere pubblicato dalla neonata Gibson Records. Si tratta sicuramente di un picco nella nostra partnership, e dopo avere lavorato con Gibson così a lungo so che Gibson Records sarà una label che supporterà davvero i suoi artisti in modo creativo. Non solo io, ma tutti gli artisti con cui decideranno di lavorare. È perfetto.”