Nicky Wire si scusa per ciò che un tempo augurò a Michael Stipe

Il bassista dei Manic Street Preachers, Nicky Wire, in una intervista concessa al magazine Mojo afferma di "rimpiangere profondamente" un commento che fece negli anni '90, quando augurò la morte per AIDS al frontman dei R.E.M. Michael Stipe.



L'uscita molto più che infelice Wire la fece nel 1993, durante un concerto disse di desiderare che Stipe "facesse la stessa cosa di Freddie Mercury", morto in seguito a complicazioni con il virus dell'AIDS nel 1991.



Nell'intervista, l'oggi 52enne Nicky Wire ha attribuito la causa della sua dichiarazione all'alcol che avrebbe alterato la sua personalità, anche se dice che "non ci sono scuse" per iò che ha detto.

"È strano, perché non mento quando parlo della mia timidezza quando ero giovane. Ho sempre dei dubbi sulle persone che dicono di non avere rimpianti. Io ne ho milioni. Rimpiango profondamente alcune cose folli, le cose orribili che ho detto. Cose maligne. E non ho nessuna scusa. A volte ero assolutamente ubriaco fradicio da Babycham (una bevanda poco alcolica composta da pera e soda, ndr) e vodka. Ci si dimentica quanto il bere può alterarti. Non bevo da undici anni. Nessuna grande crisi o cose del genere, solo, 'Ho dei bambini e non riesco più ad alzarmi la mattina'".



Il bassista ha inoltre detto che riceve una botta sui suoi precedenti errori da parte dei suoi figli e spiega: "Mia figlia adora raccogliere queste cose. A tavola poi dirà, 'Non puoi parlare papà. Guarda cosa detto nel 1992. Guarda cosa hai detto nel '94…'"



Sempre nell'intervista, Wire ha anche chiamato "presumibilmente di sinistra" i musicisti e gli attori che accettano le onorificenze dalla regina, da parte sua, dice che "piuttosto che ricevere un OBE o un MBE (onorificenze dell'impero britannico, ndr) preferirebbe essere pugnalato negli occhi con una matita".



I Manic Street Preachers pubblicheranno il nuovo album, intitolato "The Ultra Vivid Lament", il prossimo 3 settembre.