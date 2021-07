Gli Spiritualized stanno continuando il programma di ristampa del loro terzo album pubblicato nel 1997 "Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space" che uscirà in vinile il prossimo 10 settembre.



Gli Spiritualized hanno iniziato il programma 'Spaceman Reissue' con le nuove edizioni di "Lazer Guided Melodies" (1992) e "Pure Phase" (1995) e tra non molto la band inglese guidata da Jason Pierce ripubblicherà anche il quarto album "Let It Come Down" (leggi qui la recensione) del 2001.



Pierce ha dichiarato: "A me piace "Pure Phase" il migliore di questi quattro dischi, ma la gente continua a dire che "Ladies and Gentlemen" è il luogo in cui tutto si è riunito.

Sono ancora sbalordito da entrambi i dischi, non mollano. Non c'è alcun tipo di coprifuoco. O no, non puoi rimanere in quella capitolo per quel periodo di tempo. Si siedono dove arrivano e rimangono lì e ho trovato questa cosa stupefacente.”.

Qui sotto potete guardrea il nuovo video non censurato di "Come Together", brano di "Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space".