La cover di una canzone dei Red Hot Chili Peppers della figlia di Chad Smith

Ava Maybee è una musicista di Los Angeles che scrive canzoni indie pop, ma è anche la figlia di Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers. Nel fine settimana ha voluto rendere omaggio proprio alla band in cui milita il padre interpretando la canzone "Universally Speaking".



"Universally Speaking" è un brano pubblicata sull'album dei Red Hot Chili Peppers del 2002, "By the Way" (leggi qui la recensione). Come potete verificare da voi, le due versioni sono profondamente diverse.

A proposito di Red Hot Chili Peppers, l'attesa per l'uscita di un loro nuovo album – che manca da cinque anni quando venne pubblicato "The Getaway" (leggi qui la recensione) - dovrebbe essere quasi finita. Il gruppo ha infatti ultimato nello scorso mese di maggio i lavori in sala di registrazione, quindi l'annuncio dell'uscita del disco oppure di un singolo non dovrebbe tardare molto.



Il nuovo album vedrà il ritorno in formazione del chitarrista John Frusciante che manca, su disco, dai tempi di "Stadium Arcadium" (leggi qui la recensione) del 2006.