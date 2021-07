Medimex, presentata l'edizione 2021

E' stata ufficialmente annunciata la nuova edizione del Medimex, in programma da mercoledì 15 a domenica 19 settembre a Taranto. L'International Festival & Music Conference è promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, e come di consueto prevede un fitto programma di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni. Si tratterà di un’edizione ibrida, con appuntamenti in presenza e in streaming, che ha come tema centrale il cambiamento.