Concerti, Joe Jackson: una data in Italia il prossimo anno

Il 66enne musicista britannico Joe Jackson torna in tour nel 2022 con il ‘Sing, You Sinners!’ Tour a supporto del suo ultimo album "Fool" (leggi qui la recensione), pubblicato nel gennaio del 2019. L’unico appuntamento italiano è previsto per il 10 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, storico teatro che riaprirà ufficialmente con la stagione 2021/22 dopo 22 anni di chiusura.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone a partire dal mese di settembre.

Il concerto di Joe Jackson sarà uno spettacolo articolato in due parti, una con la band al completo e un'altra con un mini set di Joe da solo. Sul palco Jackson sarà accompagnato da Graham Maby (basso, voce), Teddy Kumpel (chitarra, voce) e Doug Yowell (batteria, voce, elettronica).