Concerti, Vasco Rossi a Trento nel 2022

Vasco Rossi ha aggiornato la sua immagine di copertina dell'account Facebook annunciando un suo concerto per il 20 maggio del 2022 a Trento alla Trentino Music Arena.

Anche la Provincia autonoma di Trento ha conferma che, "come annunciato sui social dalla rockstar Vasco Rossi, per l'anno prossimo il 20 di maggio è previsto un concerto a Trento nella zona di San Vincenzo da parte del cantautore italiano di maggior successo. La giunta provinciale ha approvato oggi una delibera che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali (ma anche sportivi) di livello internazionale."

Antefatto: lo scorso mese di settembre, a pochi giorni dalle elezioni comunali nella città trentina quello che oggi è il presidente della regione Trentino Alto-Adige aveva dichiarato che il musicista emiliano avrebbe tenuto un concerto a Trento nell'estate del 2021. Vasco bollò immediatamente con la parola 'Fake' quella notizia che venne archiviata come un maldestro tentativo di racimolare qualche voto in più da parte di un politico.

Nonostante la smentita di Vasco, lo scorso settembre la Provincia trentina sosteneva comunque che la trattativa per organizzare un suo spettacolo era molto avanzata. E anche l’ufficio stampa del musicista aveva confermato la trattativa precisando che c’era stata una richiesta da parte della Provincia, ma che non era stata ancora valutata.

Anche perché il 2021 di Vasco Rossi aveva un calendario concerti già definito con cinque live nel mese di giugno. Poi il protrarsi della pandemia ha fatto sì che anche il 2021 fosse un anno complicato per le esibizioni dal vivo e, notizia dello scorso mese di marzo, i cinque appuntamenti dell'estate 2021 vengono sospesi in attesa di essere riprogrammati. Ed ora l'annuncio di Trento 2022.