U2: nessun problema se Bono dovesse avviare una carriera solista

Gli U2 non avrebbero problemi se Bono dovesse dare il via a una carriera solista. A dichiararlo è il bassista della band irlandese Adam Clayton, ospite dell'ultimo episodio del podcast Rockenteours. Clayton ha detto: "Se Bono volesse fare un disco da solista, lo incoraggerei e sicuramente anche tutti gli altri lo farebbero".



Tra gli altri commenti rilasciati del 61enne componente degli U2, un accenno alla possibile pubblicazione di alcune prove acustiche della band e la partecipazione a una colonna sonora di un film a cartoni animati.

"Come sfida abbiamo registrato versioni acustiche di alcuni dei nostri brani in chiavi e tempi diversi. E abbiamo un brano nel prossimo film 'Sing 2'".



Lo scorso settembre, The Edge aveva rivelato che lui e Bono erano a Dublino a lavorare su nuova musica prima che si diffondesse il coronavirus. Queste le parole del chitarrista degli U2: "Stavo lavorando su alcune nuove canzoni con Bono e... dovevo prendere una decisione, sto a Dublino o vado in California dove c'era mia moglie. Ho deciso di andare da mia moglie e penso sia stata la scelta giusta, perché letteralmente nel giro di due giorni hanno interrotto tutti i voli per l'America, così ho trascorso la prima parte del lockdown con Morleigh in California e poi sono tornato a Dublino per l'inizio di maggio e sono stato a Dublino per un po'... mi sono sentito molto fortunato... nel complesso mi sono sentito uno di quelli veramente fortunati".



I membri della band usano zoom per mantenersi in contatto, ma si è rivelato più difficile del previsto usare quel software e ha scherzato: "Sono conosciuto come un genio della tecnologia, ma fondamentalmente è perché so come riparare la stampante. Questo per dire delle mie capacità tecnologiche, ma dire che mi pone su un livello completamente diverso rispetto a tutti gli altri nella band si dovrebbe spiegare con cosa si ha a che fare, quindi sì, a volte è stato difficile."