Addio a John Hutchinson, a più riprese collaboratore di David Bowie

L'account Twitter ufficiale di David Bowie ha reso omaggio al chitarrista jazz, e per tre volte compagno di band – dal 1966 al 1973 - del musicista britannico scomparso il 10 gennaio 2016, John Hutchinson, che è passato a migliore vita in ospedale nel fine settimana dopo un lungo periodo di malattia.

Il contributo più grande di John Hutchinson alla produzione di David Bowie è il suo coinvolgimento nella creazione della canzone "Space Oddity". Nel febbraio del 1969, Bowie e Hutchinson registrarono la prima versione di "Space Oddity", con Hutchinson alla chitarra e Bowie allo stilofono.La versione ufficiale in studio di "Space Oddity", inclusa nell'omonimo album del 1969, non vede la partecipazione di Hutchinson. Tuttavia, la demo in seguito è stata inclusa sia in una ristampa del disco del 2009 che in una raccolta di singoli 7" intitolata "Clareville Grove Demos" uscita nel 2019.Hutchinson ha fatto parte di più band di Bowie, per lo più come musicista di supporto. Secondo il sito web di Hutchinson, il chitarrista fece un'audizione per entrare a far parte della band di David Bowie nel 1966, quando venne invitato ad esibirsi con i David Bowie and the Buzz inizialmente per una serie di concerti nel club londinese Marquee Club e poi in giro per il Regno Unito.Hutchinson insieme a Bowie e alla compagna di allora di David Bowie Hermione Farthingale formò i Feathers che fecero una manciata di concerti tra il settembre 1968 e l'inizio del 1969. Hutchinson tornò a collaborare con il Duca Bianco nel 1973 quando Bowie gli chiese di unirsi agli Spiders from Mars per il tour e di suonare la chitarra a 12 corde durante i tour di "Aladdin Sane" negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone.