Il classico della domenica di Robert Fripp e Toyah: "My generation"

Come ogni domenica, Robert Fripp e Toyah Willcox tornano all'appuntamento con le cover “Sunday Lunch”. Dopo “You really got me" dei Kinks di settimana scorsa, il leader dei King Crimson e sua moglie rileggono un altro classico in versione casalinga.

Tocca agli Who di "My Generation", con la cantante in versione scolaretta con la camicia aperta e il chitarrista con una cresta. Si tratta con ogni probabilità di un video pre-registrato: i King Crimson sono appena tornati in tour negli Stati Uniti