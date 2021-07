Musica in borsa: la rivincita di Believe, la grande prova di Warner Music

Era da diverse settimane che due titoli della ‘discografia’ – uno ancora fresco di debutto sul listino di Parigi, uno pubblico da un paio d’anni su quello newyorkese – non occupavano le migliori due posizioni settimanali. Seguiti da un player dei concerti. Per contro, nonostante si fatichi a trovare il segno meno all’interno del paniere osservato, spicca il rosso scuro di un dsp che ormai non fa quasi più notizia.