Neil Young e il segreto per fare un disco di successo

Parlando alla Musicians Hall of Fame nel 2005, Neil Young ha spiegato come gli arrangiatori siano gli eroi non celebrati dell'industria musicale, siano quegli artisti in grado di aggiungere piccoli ma fondamentali dettagli alle canzoni. E, a parere del cantautore canadese, non ricevono i plausi che meritano, perché senza di loro, i dischi di successo non si realizzano.

Disse all'epoca Neil Young al suo intervistatore: "Non so come ti confronti con gli arrangiatori. Sembrano essere esclusi in entrambi i campi. Sono musicisti. Non solo sono musicisti, ma sono dei grandi musicisti. Loro organizzano i musicisti e li aiutano a lavorare come una gigantesca unità. Ragazzi come Jack Nitzsche e persone del genere sono dei geni. Devono essere riconosciuti."



Young ha poi approfondito i molti elementi che devono combinarsi per dare forma a una grande canzone: "Le canzoni sono il veicolo, i musicisti sono quelli che guidano e vanno in curva nel modo giusto.

Ma la canzone è il veicolo. Le cose vanno tutte insieme. Il problema è che i cantautori sono stati riconosciuti. Bob Dylan è un cantautore meraviglioso e una parte insostituibile della musica americana. Ci sono persone così e sono riconosciute. Ma per lo stesso motivo, in quei grandi dischi che Bob Dylan ha fatto negli anni '60, Al Kooper ha avuto molto a che fare con quel suono all'organo e quei piccoli riff con l'organo, The Band, e (Mike) Bloomfield. Quei ragazzi gli hanno dato il suono di "4th Street". Non era solo Bob.".

Sono belle parole quelle spese da Neil Young nei confronti di chi è fondamentale alla buona riuscita di una canzone e di un disco, ma che spesso lavora all'ombra di chi poi raccoglie tutti gli onori in caso di successo. Queste parole ci ricordano insomma che ogni disco è il frutto di un lavoro di gruppo.