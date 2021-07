Taylor Swift festeggia il compleanno di "folklore" e fa un regalo ai fan

Taylor Swift ha condiviso una versione orchestrale di "The Lakes" per celebrare il primo anniversario dall'uscita del suo album "Folklore" (leggi qui la recensione) che è stato pubblicato il 24 luglio dello scorso anno. Quel disco, pubblicato a sorpresa, si è poi rivelato l'album più venduto del 2020 e ha generato, cinque mesi più tardi, un album gemello intitolato "Evermore" (leggi qui la recensione).



Sui social media, nella giornata di oggi, la musicista statunitense ha voluto ringraziare i suoi fan per tutto ciò che hanno "fatto per rendere questo album quello che è stato" e ha condiviso la versione originale della bonus track di "Folklore", "The Lakes".

Taylor Swift ha pubblicato un paio di sue foto in bianco e nero su una spiaggia e ha scritto sul suo account Instagram: "È trascorso un anno da quando siamo fuggiti insieme dal mondo reale e ci siamo immaginati in un posto più semplice.

Con alberi alti alti e aria salmastra. Dove ogni giorno ti è permesso di indossare camicie da notte di pizzo che ti fanno sembrare un fantasma vittoriano e nessuno ti guarderà di lato perché non c'è nessuno in giro. Sei solo tu e la tua capanna immaginaria e le storie che inventi per passare il tempo. Per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per rendere questo album quello che è stato, volevo darvi la versione originale di "The Lakes". Buon primo anniversario a Rebekah, Betty, Inez, James, Augustine e alle vite che tutti abbiamo creato intorno a loro. Buon anniversario, folklore". .