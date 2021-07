Ryuichi Sakamoto, in arrivo la colonna sonora del film 'Minamata'

Sono stati rivelati i dettagli deIla colonna sonora del film 'Minamata' che è stata composta dal 69enne compositore giapponese Ryuichi Sakamoto. Il film è stato diretto dal regista statunitense Andrew Levitas ed è ispirato alla figura del fotografo di guerra W. Eugene Smith interpretato dall'attore e musicista Johnny Depp.

L'album uscirà il 30 luglio. La colonna sonora, così come "One Single Voice", eseguita dalla mezzosoprano gallese Katherine Jenkins che accompagna i titoli di coda. Così come "Minamata Piano Theme" è la musica di apertura dell'album. Le si può ascoltare entrambe qui sotto.

Il regista Andrew Levitas ha scritto le note di copertina per l'edizione doppio LP della colonna sonora di 'Minamata': "Ryuichi era il collaboratore dei miei sogni, ci sarebbe potuto stare in qualsiasi film, ma in questo in particolare non poteva esserci nessun altro. La musica aveva letteralmente bisogno di rappresentare sia il meglio assoluto dell'umanità che il peggio... Secondo me, Ryuichi è stato in grado di cavalcare con eleganza quel filo del rasoio e realizzare completamente questo concetto.”Un paio di settimane dopo l'uscita della colonna sonora di 'Minamata', Ryuichi Sakamoto pubblicherà la colonna sonora per il nuovo film prodotto da Netflix intitolato 'Beckett', il prossimo 13 agosto. L'album includerà anche la canzone del cantautore britannico Devonté Hynes, "Born to Be".

Minamata tracklist:

01 Minamata Piano Theme

02 Into Japan

03 Landscape

04 The Boy

05 Chisso Co

06 Boy and Camera

07 Hidden Data

08 Blow Up

09 Rally and Persuasion

10 Meeting

11 Offer

12 Commitment

13 Fire

14 Sharing

15 Rising

16 Chisso Gate

17 Arson Man

18 Suicide

19 Mother and Child

20 Coda

21 Icon

22 One Single Voice (Katherine Jenkins)