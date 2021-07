Johnny Depp è al lavoro con Jeff Beck

Il musicista e attore Johnny Depp sta lavorando a nuova musica insieme a Jeff Beck per il suo prossimo album intitolato "Hi Ho Silver Lining".



Una fonte ha rivelato alla rubrica Eden Confidential del quotidiano britannico Daily Mail: "Hanno collaborato al materiale per il prossimo album di Jeff.

È stato fantastico per Johnny tornare al suo primo vero amore, che è la musica. Jeff è stato un grande amico per Johnny durante un periodo molto difficile e stare lontano da Hollywood era esattamente ciò di cui Johnny aveva bisogno".



Il Jack Sparrow della saga cinematografica 'I Pirati dei Caraibi' l'anno scorso ha fatto causa al quotidiano britannico The Sun per averlo definito picchiatore e accusato di avere usato violenza nei confronti dell'ex moglie, l'attrice Amber Heard, ma ha perso la causa per diffamazione e, nel mese di marzo, gli è stato negato il diritto di fare appello.



Si dice che Depp in questo momento si stia concentrando sulla musica. La fonte ha dichiarato al giornale: "Vuole fare un passo indietro da tutto e concentrarsi su un ritorno con la musica... Johnny spera di tornare al cinema prima o poi. Ma ora prima di tutto viene la musica".



Il suo compagno di band degli Hollywood Vampires, Alice Cooper, in precedenza aveva rivelato che Depp ha incanalato i suoi sentimenti durante il processo nella scrittura di canzoni per la loro band. “So che Johnny ha scritto tutto l'anno scorso, quando era coinvolto in quella cosa. Ma sai, questo non gli ha impedito di tornare a casa e scrivere. In effetti, probabilmente lo ha aiutato. Mi aspetto delle canzoni piuttosto interessanti". Johnny negli Stati Uniti ha in corso una causa per diffamazione in attesa di processo, ma non vuole che i problemi che ha nella sua vita personale interferiscano con la vita della band ed è pronto a tornare in tour con il gruppo, che oltre ad Alice Cooper comprende anche il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry. Come ha detto Alice: "Lui ha detto, 'Ehi, questo è un altro mondo. Non ha nulla a che fare con quello che faccio nella band.' Dice, 'Non vedo l'ora di tornare sul palco.' Lui è uno dei i miei migliori amici.”