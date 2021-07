Jean-Michel Jarre: su disco il suo Concerto di Capodanno del 2021

Jean-Michel Jarre si è esibito nel 2021 in un live dalla cattedrale di Notre-Dame di Parigi realizzata in realtà virtuale. Lo spettacolo, che combinava immagini di concerti realistici in VR con una vera performance in studio dal vivo, ha introdotto un approccio multimediale misto, primo ed unico nel suo genere. Ha attirato un pubblico impressionante di oltre 75 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Questo risultato storico ha visto Jarre raggiungere la cima alla classifica Pollstar per i livestream, superando l'intera top 10 combinata.

Il musicista ha progettato, costruito ed eseguito in una dimensione VR - accessibile in tutti i formati ed attraverso tutti i supporti disponibili (TV, radio, video online, piattaforme social media) - un'esperienza completamente immersiva utilizzando un auricolare VR.

Il 10 settembre questa memorabile esibizione live tenuta in occasione del Capodanno 2021, che include brani della sua opera "Electronica", nonché le nuove versioni rielaborate dei suoi classici "Oxygène" ed "Equinoxe", verrà pubblicata in vinile e CD + Blu-ray. Quest'ultimo include il concerto completo, insieme a una MasterClass con Jarre in cui l'artista rivela i segreti dello spettacolo. Gli spettatori avranno anche accesso a un video dietro le quinte che cattura le ore che precedono lo spettacolo e la sua produzione. Inoltre, una nuova versione binaural della performance sarà disponibile per il download digitale, per gli acquirenti di qualsiasi formato, nonché tramite DSP. Il mix audio "spaziale" 3D offre una nuova dimensione del suono a tutti gli ascoltatori. Il prodotto sarà anticipato dalla pubblicazione di diversi singoli digitali delle versioni live di "Herbalizer" (vedi il viseo più sotto), "Oxygene 19" e "Zero Gravity", che saranno tutti disponibili per la prima volta in audio binaural.



Nel giugno di quest'anno Jean-Michel Jarre è stato insignito del titolo di Comandante della Legion d'Onore dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron: la Legion d'Onore è il più alto ordine di merito francese, sia militare che civile.