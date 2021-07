RFC Feat. Statuto: una rielaborazione calcistica di "Semplice" di Gianni Togni

"Semplice" è il nuovo singolo degli RFC realizzato con la partecipazione straordinaria degli Statuto. Una canzone creata sulle note della celebre "Semplice" di Gianni Togni, con un testo completamente rivisitato (da Maurizio Affuso e Nazario Dell'Aquila) che parla della passione per il calcio e per il Torino. Al video partecipano i Rimozione, un'altra band ska torinese.





Il video è diretto da Alfredo Buonanno; nella canzone, registrata e missata da Luigi Pastore, hanno suonato Pellegrino Bosco e Christian Perrotta.

Da notare, dopo 10 secondi dall'inizio, l'apparizione della targa del Giardino Ezio Bosso (già componente degli Statuto): un tributo discreto ed emozionante.



Testo



​Che ne sai adesso di quel tempo

si giocava di mattina presto

erano giorni pieni di sfortuna

ma con la voglia di cantare ancora

Con la sciarpa ovunque ero presente

mi sfotteva la mia stessa gente



resta a casa chi te lo fa fare

questa squadra ci fa vergognare

Semplice

tifarla adesso che sa vincere

dire che l'ami adesso è facile

ma non mi scordo che in passato sono stato

su dei campi senza un prato

Semplice

questa passione ha più di un secolo

che padre e figlio si tramandano

in gradinata con lo stadio che si infiamma

con la palla che va in rete

Che ne sai tu di come mi sento

quando vedo la mia squadra in campo

gioie immense e forti emozioni

sono sempre su quei gradoni

Orgoglioso sempre qui presente

la mia fede la mia stessa gente

la mia curva canta di passione

glorie antiche e nuove emozioni

Semplice

tifarla adesso che sa vincere

dire che l'ami adesso è facile

ma non mi scordo che in passato sono stato

su dei campi senza un prato

Semplice

questa passione ha più di un secolo

che padre e figlio si tramandano

in gradinata con lo stadio che si infiamma

con la palla che va in rete