Kanye West, l'ascolto "pubblico" di "Donda"

Ieri sera Kanye West, nello stadio di Atlanta, in presenza di pubblico (c'era anche la moglie - in attesa di divorzio - Kim Kardashian) ha fatto ascoltare per intero il suo album "Donda", che uscirà oggi. L'evento è stato diffuso via Apple Music (qui sotto alcune immagini "rubate" dal pubblico).

Nell'album si segnalano collaborazioni con Jay-Z (per la prima volta insieme con Kanye dopo il featuring congiunto in "Pop style" di Drake nel 2016 e i recenti disaccordi fra i due), Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby, Lil Durk e altri.