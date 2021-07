Kadebostany, arriva il remix house di "Take Me To The Moon"

Il produttore/compositore Guillaume de Kadebostany, leader del progetto Kadebostany, dopo la versione originale di “Take me to the moon” feat. Valeria Stoica di Kadebostany (pubblicata lo scorso febbraio) annuncia il remix del brano ad opera i Sonarise & Altro.



"Adoro gli ultimi remix che sono stati fatti per 'Take me to the moon', rispettivamente quelli di Laolu e Mahmut Orhan e quest’ultimo in chiave house di Sonarise, sono una grande opportunità per presentare la mia musica a persone diverse. Le stesse persone che li ascoltano e poi, cercando meglio, scoprono che si tratta di Kadebostany. È un altro modo per far conoscere le mie canzoni e i nostri spettacoli dal vivo quando siamo in tour”

Per i prossimi live shows 2021 Kadebostany annuncia una nuova formazione, nuova musica, nuova identità visiva e un nuovissimo spettacolo dal vivo. Il live presenta una rinnovata line-up con i cantanti Poseidona e Fang the Great e una sezione di fiati. Nello spettacolo non mancheranno successi come "Castle in the Snow", "Mind if I Stay", "Early Morning Dreams" e "Save Me").