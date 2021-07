Emis Killa: “Il rap è l’unico Dio in cui credo”. L’intervista.

Non avrai altro Dio al di fuori del rap. È il comandamento fatto su misura per Emis Killa che torna sulle scene con “Keta music Vol.3”, in uscita oggi, terzo capitolo di una saga di mixtape iniziata nel 2009 e fondamentale per la carriera del rapper di Vimercate. Ne ha ripercorso le tappe, realizzando un mini documentario, lo trovate sui suoi social. Il nuovo progetto, nel segno di un rap puro e tecnico, arriva dopo il joint album “17” firmato insieme a Jake La Furia, uscito l’anno scorso. Fra amici portati via dalla droga, il rap come indissolubile passione, i suoi idoli, il rumore del ventilatore a suscitare ricordi di un padre che non c’è più, la voglia di rivalsa, le controversie sui social, le nuove leve, Emis si è raccontato senza maschere.

Tutti i “Keta music” sono arrivati in momenti particolari della tua carriera. Il primo uscì quando non eri ancora una colonna del rap italiano, il secondo ha ribadito un’attitudine dopo diversi successi commerciali. Questo?

“Arriva in un momento particolare. Ho acquisito ulteriore fiducia. La pandemia ha messo in crisi molti artisti. Io, nonostante tutto, ne sto uscendo con positività: il mio disco con Jake è andato bene, ho continuato a lavorare, ho realizzato questo mixtape, c’è hype. Tiro un sospiro di sollievo, mi sembra di essere fra quei nomi oggi sempre appetibili. Non è scontato. L’ansia di tutti è quella di finire nel dimenticatoio. Questo non vuol dire essere sempre il rapper numero uno, quella è un’altra questione”.

Che valore ha questo terzo lavoro?

“È un progetto egoista, ma non è per dire: ‘si rappa così’. L’ho fatto per divertirmi e ribadire che io sono cresciuto con questo tipo di musica. Ho voglia di riviverla e, non essendoci più l’hip hop di quando io avevo 15 anni, l’unico modo che ho per rievocare quel mondo, è realizzare un progetto così”.

Dici che ti sei “divertito” a realizzarlo. Ma il disco in molti frangenti è spesso e ha barre tutt’altro che leggere.

“Se non ci fossero tutte le collaborazioni, in effetti potrebbe essere un album. Quello che lo fa essere un tape è il fatto che di pezzi in cui sono solo ce n’è uno. ‘Notte gialla”, il brano con Madame, è il mio preferito. Ho pensato di tenerlo per l’album vero e proprio. Poi mi sono detto: ma perché non farlo uscire? Fanculo. Nei tape ho voglia di mettere anche delle chicche, non solo delle punchline”.

L’approccio alla realizzazione di un mixtape nel tempo è cambiato?

“A parte che non si possono più prendere le basi americane, ma le basi le fanno direttamente dei produttori, è lo stesso. Ho impiegato un mese e mezzo a realizzarlo. Il procedimento è stato fulmineo, spontaneo. Proprio come deve essere un mixtape”.

“Morto di fame” con Lazza è un pezzo in cui ripercorrete le vostre carriere. Oggi molte fasi di quel percorso sono scomparse?

“Totalmente. Oggi è diventato una sorta di sogno americano: ‘faccio il rapper così la major mi nota, svolto e faccio i soldi’. Quando vedo questi ragazzini già in major, penso al mio primo vero contratto, ottenuto dopo tanto tempo, con cui non sono riuscito neppure a ristrutturare un piccolo salotto. Era tutto diverso. Quando lo facevamo noi era qualche cosa di amatoriale. Era un genere per nerd e invasati. Era di nicchia. Quando dicevi ‘rap italiano’, tutti pensavano a Jovanotti, non a Fabri Fibra o ai Club Dogo”.

Una fotografia di quel tempo?

“Andavi alla Ricordi e non trovavi dischi di rap italiano. Non c’erano proprio. Bisognava andare nel negozietto, da Vibrarecords di via Anfossi”.

“17” e “Keta music Vol.3” sono progetti diversi, ma legati da un forte lato tecnico. È un ritorno al rap duro e puro?

“È così. Io, per assurdo, ho sperimentato di più prima, da giovane. Mi sono subito tolto lo sfizio di fare le hit per le radio, di fare il giudice in un talent, di partecipare a programmi radiofonici e poi mi sono rotto i coglioni. E così sono tornato a fare quello che davvero mi piace, ma potendolo finalmente trasformare in un lavoro vero”.

In “Notte gialla” dici che cerchi tuo padre fra i volti dei passanti. Tuo papà è mancato nel 2009. Che cosa ti suscita il suo ricordo?

“Per me l’immagine ancora più forte è quando rievoco il ‘rumore del ventilatore’. È qualche cosa di inconscio, che penso mi resterà per tutta la vita. Mi vengono in mente le estati in campeggio con mio padre oppure quando andavo a dormire da lui da pischello. Vivevo da mia nonna ai tempi, mi portavo dietro la Play. E mi ricordo il ventilatore. Mi piace pensarci perché ritorno alle mie origini. Io vengo da un contesto molto popolare, eravamo poveri, chi aveva il condizionatore per me era ricco. Il ventilatore, con cui provavamo a combattere il caldo, mi porta indietro nel passato. Sì, mi ricorda mio padre”.

C’era in qualche modo una magia?

“Sono sempre stato un sognatore. Per me in quelle notti molto anni ’90 c’era qualche cosa di speciale. Il pezzo, infatti, è molto notturno. L’ho intitolato così perché la notte, con tutti i lampioni accesi, a volte sembra diventare gialla. La notte milanese, in particolare sui Navigli, mi suscita questo. E poi c’è la tromba nel pezzo, uno strumento a cui io associo il colore giallo”.

Spesso, esponendoti sui social, sei finito in mezzo a dei terremoti e a delle polemiche. Come reagisci a tutto questo?

“Io sono felice così. Il mio identikit appare subito chiaro. Una persona, conoscendomi, sa che non deve venire a chiedermi una foto mentre sto mangiando. Perché l’ho detto più volte sui social. Uno che straparla contro i vaccini al bar sa che non deve tirarmi in mezzo perché se no lo mando a fare in culo. Io voglio che i miei sostenitori abbiano un’idea chiara di chi sono io. Mi piace quando un fan viene all’instore e mi dice qualche cosa di interessante, non una stronzata. Con questo non dico che ‘o la pensi come me o non puoi essere un mio fan’, io vado d’accordo con tutti, ma non voglio che chi mi segue si faccia un’idea distorta di me”.

Tu rispetto a molti tuoi colleghi, nel bene o nel male, ti esponi di più. Perché?

“Perché in molti guardano al guadagno. Per vendere più dischi o andare in tv vogliono essere simpatici a più persone possibili. A me non frega nulla. Io voglio palesarmi. Penso che essere sempre veri sia l’unico modo per non provare vergogna o rimpianti nella vita. E chi mi segue sa esattamente come la penso su alcuni argomenti”.

Nel brano “I soldi degli altri” c’è una barra in cui dici che la droga ti ha dato e ti ha tolto molto. Che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto?

“Presa in questo modo qualcuno potrebbe pensare che sia una parte frivola, ma non è così. Sembra un ‘mi sono drogato tanto e ho perso soldi, sonno e salute’. Non è questo. Mio padre aveva grossi problemi con la cocaina e questo gli ha creato pesanti conseguenze di bipolarismo, usciva ed entrava dalle psichiatrie. È stato un padre bravissimo, ma molto fuori dagli schemi. Ho degli amici che sono finiti in comunità, alcuni sono morti, altri sono finiti in galera. Quello della droga è un discorso ampio, che investe più aspetti della mia vita. Io da giovane mi sono drogato, mi sono divertito, c’ho dato. Se devo tracciare una linea di bilancio…la droga mi ha portato molti dispiaceri”.

Hai scritto un post significativo con una foto di te da ragazzino che si chiude con la frase: “Grazie a questa roba, l’unico Dio in cui credo e ho fede”. Che cosa rimane in te, oggi, di quegli inizi?

“C’è una parte di me che è rimasta esattamente lì. C’è in me ancora quel ragazzino fissato con gli idoli del rap. Per me è più gratificante che Dj Shocca mi dica 'spacchiamo, che figata', perché io da piccolo amavo i suoi beat e sognavo di lavorare con lui, rispetto alle scalate nelle classifiche. I dischi d’oro e di platino li fanno tutti oggi. Li faccio io e li fa Laura Pausini, con tutto il rispetto per Laura che è anche una brava cantante, ma per dire che non li fanno solo i rapper. Non si può basare una carriera su questo”.

E allora che cosa è importante?

“Il rispetto della gente e di chi ha fatto la storia di questo ambiente. Sono contento quando i writer pionieri in Italia mi dicono che provano rispetto per me perché mi presento ancora alle jam quando potrei fregarmene. Le organizzo a Vimercate, offro il mio piccolo contributo. Se posso dare merito e visibilità a giovani come RollzRois che rappa da paura invece che chiamare i soliti famosi che fanno numeri, ma che a me magari non piacciono, lo faccio volentieri”.