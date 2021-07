Merger Viagogo - StubHub, trovato l’accordo con l’antitrust britannica

Viagogo ha trovato un accordo con l’antitrust inglese per poter procedere nell’operazione di merger con StubHub: a rivelarlo è stato il managing director della piattaforma di secondary ticketing con sede a Zurigo Cris Miller nel corso di un’intervista alla stampa americana. Il semaforo verde è stato concesso dall’authority britannica previa la cessione delle operatività di StubHub nei territori esterni al nord America. “Siamo lieti di aver trovato una soluzione accettabile per l'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati che consentirà a tutti i soggetti coinvolti di andare avanti con chiarezza e certezza”, ha commentato al proposito Miller.