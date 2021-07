Travis Barker (Blink-182), accordo editoriale globale con Warner Chappell

Il batterista dei Blink-182 (oltre che autore, produttore e remixer) Travis Barker ha siglato un accordo editoriale in esclusiva mondiale con Warner Chappell, la storica società di edizioni del gruppo Warner molto recentemente ribattezzata Warner Chappell Production Music: il sodalizio, ovviamente, non riguarderà soltanto le quote del catalogo del trio di “What's My Age Again?” assegnate all’artista ma anche la corposa produzione da solista e collaboratore, che ha visto il sodale di Mark Hoppus - titolare dei progetti Transplants e +44 - collaborare con star come Machine Gun Kelly, Bebe Rexha, Willow e XXXTentacion, oltre che con Lil Wayne, Ludacris, Rick Ross, Kid Cudi e Snoop Dogg, questi ultimi tutti intervenuti come ospiti nel suo album di debutto da solista, “Give the Drummer Some” del 2011.