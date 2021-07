Live Nation, negli USA biglietti a prezzo promozionale per rilanciare i concerti

“Return to Live”, cioè - in inglese - non solo tornare ai concerti, ma anche a vivere. E’ questo il claim scelto da Live Nation per uno speciale programma volto a riportare il pubblico alla musica dal vivo “in presenza” dopo le restrizioni imposte dalla crisi sanitaria globale: solo per la prossima settimana, a partire dal 28 luglio, la multinazionale del live promoting condotta da Michael Rapino renderà disponibile agli appassionati biglietti a 20 euro per quasi mille spettacoli programmati nei prossimi mesi nelle arene e negli stadi americani. I tagliandi, in vendita fino a esaurimento scorte, riguarderanno show di - tra gli altri - Jonas Brothers, Kings Of Leon, Zac Brown Band, Trippie Redd, Maroon 5, Alanis Morissette, Lil Baby, KISS e Korn.