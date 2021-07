Ufficiale, green pass obbligatorio anche per i concerti: come funziona

Ora è ufficiale: il green pass sarà obbligatorio anche per assistere agli spettacoli dal vivo, concerti compresi. Lo sarà a partire dal prossimo 6 agosto. Lo prevede il testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri, come spiegato oggi in conferenza dal premier Mario Draghi. Il pass vaccinale sarà obbligatorio con una dose di vaccino per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso e nei locali dove si consuma al tavolo, per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per palestre, fiere, sagre, parchi divertimento, sale gioco. Le discoteche restano chiuse, ma il premier ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha trovato un accordo pieno per risarcire i club. "Il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche, una misura che dà serenità", ha spiegato Draghi. Il green pass sarà valido anche per chi si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti e per chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti.