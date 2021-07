Paul McCartney: la serie su Disney+ in Europa. E lui torna giovane nel nuovo video

Per vedere "McCartney 3, 2, 1" in Europa, e dunque anche in Italia, bisognerà aspettare la fine di agosto. La serie, per ora disponibile in streaming solamente negli Usa, sulla piattaforma Hulu, arriverà al di qua dell'Atlantico il prossimo 25 agosto, su Disney+ (la stessa piattaforma dove a novembre sarà disponibile "The Beatles: Let it be", il mastodontico documentario di Peter Jackson dedicato alle lavorazioni dell'omonimo album dei Fab4). Come noto, i sei episodi vedono l'ex Beatle raccontare a Rick Rubin segreti e curiosità delle canzoni della leggendaria band e del suo repertorio da solista.

Nel frattempo, Macca torna giovane nel nuovo video, appena pubblicato in rete: è quello del singolo "Find my way". Il brano è incluso nell'album "McCartney III", pubblicato dalla voce di "Yesterday" lo scorso dicembre. McCartney lo ha poi reinciso insieme a Beck per il repack dello stesso disco, uscito in digitale lo scorso 16 aprile e da domani, venerdì 23 luglio, disponibile anche in formato fisico nei negozi di musica.

Il video, diretto da Andrew Donoho (Janelle Monae, The Strokes, Khalid) e coreografato da Phil Tayag (Bruno Mars, Jabbawockeez), è stato co-prodotto da Hyperreal Digital, società specializzata nella creazione di avatar digitali iper-realistici. "La tecnologia che ringiovanisce i personaggi e li fa esibire in ambienti creativi come questo è ora pienamente realizzata, anche con uno dei volti più riconoscibili al mondo", ha detto il CEO di Hyperreal, Remington Scott.

Beck è solo uno degli ospiti di "McCartney III - Imagined", questo il titolo del disco di remix: oltre a lui ci sono anche St. Vincent, Phoebe Bridgers, Blood Orange, Damon Albarn, Josh Homme dei Queens of the Stone Age.