Bruce Springsteen e Obama, un libro insieme: esce a ottobre

Bruce Springsteen e Obama autori insieme di un libro. Si intitola "Renegades: Born in the Usa" e uscirà il prossimo 26 ottobre (in Italia lo pubblicherà Garzanti). Stando alle anticipazioni, il volume sarà "una raccolta di conversazioni sincere, intime e divertenti tra due amici di lunga data, con fotografie, testi autografi, discorsi storici, immagini e materiale d'archivio mai visto prima".

Al centro del libro del Boss e dell'ex presidente degli Usa, come il titolo stesso lascia intuire, ci sono gli Usa: "'Renegades' riunisce due amici di lunga data che condividono una coversazione intima e urgente sulla vita, la musica e il loro duraturo amore per l'America, con tutte le sue sfide e contraddizioni", si legge nella scheda diffusa da Garzanti.

Springsteen fu tra i primi personaggi musicali ad appoggiare pubblicamente Barack Obama all'epoca della sua candidatura alle elezioni americane del 2008. Il Boss prese parte ad alcuni comizi e si esibì anche in occasione dell'insediamento di Obama, dopo la vittoria di quest'ultimo alle elezioni, esibendosi insieme a Pete Seeger in "This land is your land".

Nel dicembre del 2009 alla Casa Bianca Obama conferì a Springsteen il Kennedy Center Honors, premio attribuito dal governo statunitense agli artisti che si distinguono nell diffusione della cultura americana: "I'm the president, but he's the Boss", "Io sono il presidente, ma lui è il capo", disse scherzosamente Obama, ironizzando sul soprannome del rocker.