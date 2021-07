Roby Facchinetti: "La promessa fatta a Stefano D'Orazio: portare Parsifal sul palco"

Sarà portata in scena il prossimo anno l'opera alla quale Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio, ex Pooh, hanno lavorato negli ultimi anni. A confermarlo è lo stesso cantante, ricordando l'amico scomparso lo scorso novembre a 72 anni a causa delle complicanze legate al Covid-19. Dopo lo scioglimento dei Pooh, che la sera del 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Bologna hanno messo la parola fine a una storia lunga cinquant'anni, Facchinetti e D'Orazio avevano continuato a lavorare insieme, componendo l'opera "Parsifal", ispirata all'omonimo album del 1973.

La prematura scomparsa del batterista non ha spinto Facchinetti a lasciare il progetto in un cassetto. Tutt'altro. Intervistato da Bergamonews in occasione del suo ritorno in concerto nella sua città, la stessa alla quale dedicò "Rinascerò, rinascerai", la canzone scritta proprio insieme a D'Orazio e pubblicata in pieno lockdown per raccogliere fondi per aiutare l'ospedale Papa Giovanni XXIII ad affrontare l'emergenza sanitaria, Facchinetti ha detto:

"Nell’ultimo anno in particolare Stefano ha avuto una fantasia che non aveva mai avuto prima. È stato forte, completo, creativo. Abbiamo poi realizzato un’opera, completando il nostro “Parsifal”. Il prossimo anno lo porterò sul palco: è una promessa che ho fatto a Stefano. È per me un impegno morale".

A proposito dell'opera, poi, il 77enne cantante ha anticipato: