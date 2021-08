Quando Daniela Santanché diede dell’ignorante a Franco Battiato

Possibile definire uno dei più autorevoli e raffinati esponenti che la storia della canzone italiana abbia mai espresso “di un’ignoranza becera e senza confini”? Sì, almeno stando alle cronache: successe nel 2013. Il bersaglio dell’aspra critica fu Franco Battiato, il grande cantautore scomparso lo scorso 18 maggio: ad attaccare l’artista fu Daniele Santanché, all’epoca Deputata della Repubblica in quota ad Alleanza Nazionale e oggi Senatrice nel gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. Per comprendere meglio la vicenda, occorre fare qualche passo indietro.

Nel novembre del 2012 Battiato si disse disponibile a far parte della giunta regionale della sua regione, la Sicilia, all’epoca presieduta dal governatore Rosario Crocetta: il predecessore di Nello Musumeci colse la palla al balzo e nominò la voce di “Centro di gravità permanente” Assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. L’artista, dal canto suo, accettò di buon grado, rinunciando - tra l’altro - al compenso previsto per la carica istituzionale che avrebbe ricoperto.

L’idillio tra Battiato e la politica, tuttavia, si sarebbe rivelato problematico da quasi subito. Alla fine del marzo successivo il cantautore intervenne nel corso di un incontro istituzionale al Parlamento Europeo di Bruxelles sul tema “Nuovi percorsi fra turismo e cultura in Sicilia”. Riferendosi alla legislatura precedente, l'artista si espresse in termini durissimi riguardo i costumi della classe dirigente:

“Ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino”

Battiato, per la verità, non era nuovo a critiche molto aspre alla politica - due anni prima, intervistato da MateraRadio ( qui la registrazione dell’intervento ), dichiarò senza mezzi termini “Questa classe politica deve andare fuori dai coglioni” - ma per l’occasione, oltre alla sostanza, a causare problemi fu anche la forma. L’epiteto utilizzato per indicare gli appartenenti alla classe politica - "troie", appunto - fu interpretato in un’accezione sessista. Proteste arrivarono dall’allora neoeletta presidente della Camera Laura Boldrini: “Stento a credere che un uomo di cultura come Franco Battiato (...) possa aver pronunciato parole tanto volgari", disse, "Le sue parole (...) offendono le Istituzioni e tutte le donne italiane”. Ma la più critica di tutte, appunto, fu Daniela Santanché, che a poche ore dall’intervento del cantautore affidò a una nota ANSA la sua durissima posizione:

“Le oltraggiose e indegne parole rivolte dal neo assessore alla Cultura della Regione Sicilia, Battiato, alle parlamentari italiane nulla hanno a che fare con la cultura ma sono figlie solo di un'ignoranza becera senza confini. Torni a fare il cantautore, Battiato, che gli riesce meglio essendosi dimostrato, senza appello, assolutamente inadeguato alla carica istituzionale che gli è stata affidata”

Battiato, ovviamente, non si riferiva alle parlamentari donne. A poche ore dall’esplosione del battage mediatico inerente la sua esternazione, l’artista chiarì:

“Sono stato frainteso. Prendo atto con dispiacere che la mia frase, che ovviamente si riferiva a passate esperienze politiche caratterizzate da una logica da mercimonio offensiva della dignità delle donne, sia stato travisata e interpretata come una offesa al Parlamento attuale, per il quale ho stima, o per le donne”

L’incidente, logicamente, ebbe conseguenze: il 27 marzo, il giorno successivo all’intervento incriminato all’Europarlamento, Musumeci revocò al Maestro di Milo l’incarico in Giunta, dopo aver ricevuto dallo stesso artista della sua “disponibilità a rinunciare al mandato”.

Battiato, tuttavia, un sassolino dalla scarpa volle toglierselo, nei confronti della Santanché. Intervistato nel giugno dello stesso anno da Malcolm Pagani per Il Fatto Quotidiano, l’artista - a proposito della politica e imprenditrice cuneese - disse:

L’elegantissima cantrice del ‘lui ci vuole tutte in orizzontale, ma io non gliela do’ [frase pronunciata nel 2008 dalla Santanché, all’epoca candidata per La Destra, riferita a Silvio Berlusconi]? Donna di rara finezza, sì. Mi hanno accusato di misogìnia, ma l’hanno fatto in evidente malafede. Io non ce l’ho con le prostitute. Non riconosco proprio il genere come categoria. Per me maschile, femminile e animale nuotano nello stesso insieme. Qui il fatto grave e inaccettabile è che le escort vanno in Parlamento, diventano politici e usano i soldi con cui paghiamo le tasse. Ma ripeto, le ragazze non hanno colpe. I frustrati che le vendono al mercato, invece sì. Sono dappertutto, è incredibile, come il cacio sui maccheroni. (...) Tutti a sparare sul dito, mentre indicavo la luna. Domina l’ipocrisia. Non sarebbe più facile dichiarare che la tassa occulta per le escort è una specie di Imu aggiuntiva? In fondo, nell’interpretazione di questi signori, la donna è solo una merce di scambio”.

La vicenda, negli anni che seguirono, non ebbe strascichi particolari. Battiato tornò sull’argomento nel 2015, nel corso di un’ospitata alla trasmissione condotta da Lilli Gruber Servizio Otto e Mezzo: “Avevo determinato un progetto davvero interessante che comprendeva musica quantistica, quantismo di genere politico, e tutti ne furono soddisfatti”, spiegò l’artista a proposito della sua (breve) esperienza in politica, “A un certo punto, pressoché alla fine del progetto, ho detto qualcosa che, essendo accaduto quel che è successo, non avrei dovuto dire. Ciò che ho detto di per sé non concerneva soltanto le donne, o perlomeno non era per niente un'estrinsecazione misogina”.

E la Santanché? Pubblicamente, la Senatrice tornò a esprimersi pubblicamente nei confronti di Battiato solo lo scorso 18 maggio, con un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale:

"L'Italia oggi rende omaggio a un grande artista", scrisse la senatrice in occasione della scomparsa dell'artista: "Grazie di tutto Maestro Franco Battiato".