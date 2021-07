Vasco e le critiche: "A volte un 'Ahhh' può dire più di tante parole"

"A volte un 'Ahhh' può dire più di tante parole": lo scrive Vasco Rossi su Instagram, condividendo un video dal vivo della sua "Siamo soli", successo contenuto nell'album "Stupido hotel", che quest'anno compie vent'anni. Lo fa rispondendo alle critiche che da sempre accompagnano certi suoi testi, spesso parodiati, con quegli "ehhh", "ohhh" che sono una costante nelle sue canzoni, da "Vita spericolata" a "Eh... già", passando per la stessa "Siamo soli". Già nel 2014, nello speciale di Rai2 "Essere Vasco Rossi", realizzato dal regista Giorgio Verdelli, il rocker di Zocca aveva spiegato il significato di quelle formule: "Puoi definire anche superficiali i testi d Vasco Rossi.

Ma i miei 'ehh' e 'ohh' hanno un significato importantissimo. C'è la canzone 'Siamo soli', che io amo molto, che inizia con 'Ahhh' ma è un 'Ahhh' che ha importanza. C'è chi lo capisce e siamo a posto e chi non lo capisce mi dispiace, ma rimane fuori dalla porta".

Rossi si trova attualmente a Zocca, il paesino sulle colline modenesi che gli ha dato i natali, e dove ancora oggi vive sua mamma Novella (90 anni compiuti a marzo). Il 12 novembre prossimo Vasco spedirà nei negozi il suo nuovo album di inediti, l'atteso successore di "Sono innocente", il primo in sette anni: mai un intervallo così lungo tra un disco e un altro nella discografia del rocker.

Il disco, per metà prodotto da Vince Pastano e per metà da Celso Valli, conterrà dieci brani. Vasco l'ha realizzato tra Los Angeles e il suo studio a Bologna. Lo presenterà dal vivo con i concerti che nel 2022 lo vedranno esibirsi sui palchi dei festival italiani, con doppia data al Circo Massimo di Roma (gli show erano in programma già nel 2020, poi posticipati al 2021 a causa della pandemia e dunque ulteriormente rinviati).