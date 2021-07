Cosa ha pensato Springsteen quando ha saputo che sua figlia parteciperà alle Olimpiadi

Cuore di papà. Come ha reagito Bruce Springsteen quando ha saputo che sua figlia Jessica, campionessa di equitazione, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2022? Lo racconta la ragazza, che a Tokyo rappresenterà gli Usa insieme ai colleghi McLain Ward, Kent Farrington e Laura Kraut.

In un'intervista concessa a Today, Jessica Springsteen ha fatto sapere: "Mamma e papà erano entrambi molto entusiasti. Mi supportano da quando ero bambina. Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato il mio sogno più grande. Anche se non potranno essere con me, me li porterò dietro: è con loro che sono arrivata fino a questo traguardo".

Per Jessica Springsteen, secondogenita del Boss e di Patti Scialfa, nata nel 1991 un anno dopo suo fratello Evan James (e tre prima di Sam Ryan), si tratta di un debutto assoluto ai giochi olimpici: nonostante i successi, non riuscì a qualificarsi per quelle di Rio de Janeiro del 2016. Molte delle sue soddisfazioni la ragazze se l'è prese qui in Italia, partecipando al concorso ippico di Piazza di Siena a Roma, all'interno di villa Borghese. Quest'anno si è classificata terza.

Nel 2019 a fare il tifo per lei sugli spalti c'era anche suo papà, arrivato a Roma direttamente dagli Usa. Alle Olimpiadi Jessica Springsteen competerà nel salto a ostacoli - specialità della ragazza - e gareggerà su Don Juan, stallone belga di 12 anni. Con l'Italia la figlia del Boss ha un rapporto speciale: italiano è anche il ragazzo, Lorenzo De Luca, leccese, pure lui fantino.