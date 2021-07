Warner Chappell diventa Warner Chappell Production Music

Nuovo sito, nuovo logo e nuovo nome: Warner Chappell ha annunciato un rebranding a livello mondiale che porterà la società di edizioni legata al gruppo Warner Music a diventare Warner Chappell Production Music. L’operazione, descritta dalla società come “la più grande trasformazione dell’azienda da dieci anni a questa parte”, ha incluso l'ampliamento dell’organico e il lancio di due nuovi di due nuovi studi di registrazione a Nashville e Los Angeles. Recuperando, nel logo, il simbolo della corona in omaggio alla “tradizionale” Warner Chappell, la nuova entità avrà il suo punto di forza nel nuovo sito, che avrà la funzione di hub per le operazioni di licenza.