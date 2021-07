CTS Eventim si espande a oriente: nasce Eventim Live Asia

CTS Eventim ha annunciato la nascita di Eventim Live Asia, divisione della multinazionale del live promoting e del ticketing con sede a Monaco di Baviera esclusivamente dedicata ai mercati orientali: il lancio del nuovo ramo d’azienda è stato realizzato in collaborazione con Jason Miller, ex vicepresidente per l’Asia di Live Nation che negli ultimi sette anni ha organizzato per il main competitor della società di Klaus-Peter Schulenberg tour nell’area di - tra gli altri - U2, Madonna e Coldplay. La nuova entità ha scelto Singapore come proprio quartier generale.