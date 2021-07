Bruce Springsteen, i leggendari concerti "No Nukes" diventano un film

Qualche volta l'aggettivo "leggendario" non è usato a sproposito: i concerti del 1979 di Bruce Springsteen al Madison Square Garden di New York furono davvero storici. Ora diventeranno un film, "The Legendary 1979 No Nukes Concerts", diretto da Thom Zimny, regista che ha curato le ultime produzioni cinematografiche del Boss e che ha lavorato a partire dal film originale in 16 mm, mentre l'audio è stato remixato e rimasterizzato da Bob Clearmountain.

I concerti si svolsero nel settembre '79 a New York, come protesta e sensibilizzazione sui rischi dell'energia nucleare dopo l'incidente alla centrale di Three Miles lsland pochi mesi prima in Pennsylvania: vennero organizzati da Jackson Browne, Graham Nash, Bonnie Raitt e John Hall e diventarono un film e un disco nel 1980, "No Nukes: The Muse Concerts For a Non-Nuclear Future". Il Boss vi suonò per due sere e quelle immagini furono le prime riprese della E Street Band dal vivo: vennero incluse più tardi nella "Video Anthology/1978-88", pubblicata in VHS nel 1989.

Il Boss suonò per la prima volta dal vivo "The river", cantò "Stay" con Jackson Browne e Tom Pettu per molti fan fu la prima occasione di vedere la potenza della band dal vivo, seppure al cinema. Ma mai si erano viste le riprese complete di quelle serate.

Due anni e mezzo fa gli audio completi erano stati pubblicati tra i cosiddetti bootleg ufficiali, ma nei giorni scorsi sono stati rimossi dalla vendita dal sito di Springsteen. Al momento il film - curato dalla divisione Sony Music Premium Content dell'etichetta del Boss - non ha una data ("uscirà entro la fine dell'anno") né è chiaro cosa succederà agli altri progetti in cantiere - tra cui l'attesissimo box "Tracks 2" di cui i fan parlano da anni, e che dovrebbe contenere gli album incisi e poi scartati da Springsteen.