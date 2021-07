Le fabbriche sono sature? Ecco Qrates, vinili su misura senza rischi

Si scrive Qrates ma si legge come se fosse scritto Crates (ovvero: “casse”, “ceste”). E la startup risolve un problema, chiamato inizialmente happy problem ma oggi diventato più simile a una mini-crisi: parliamo della ormai conclamata saturazione della disponibilità produttive degli impianti di pressatura del vinile, un formato discografico in rinascita da anni e in pieno boom nel 2021.